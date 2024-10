In Gran Bretagna avevano detto ai genitori che il loro bimbo, di appena 6 mesi, fosse inoperabile, anche se aveva già subito a Londra un intervento palliativo in fase neonatale. Ma ora questo piccolo può sperare in una lunga e bellissima vita grazie ai medici della cardiochirurgia dell’ospedale Gaslini di Genova.

L’ottima notizia è stata riportata da Il Messaggero che ha parlato di un intervento cardiochirurgico molto complesso e delicato, andato benissimo.

Il piccolo, affetto da una cardiopatia congenita complessa, era stato messo in lista d'attesa per un trapianto di cuore, molto invasivo per il suo corpicino, quindi in Gran Bretagna l'unica via possibile sembrava quella delle cure palliative.

Ma la famiglia non si è certo fermata e ha continuato a cercare a tutti i costi una soluzione per il piccolo, finché non decisero di affidarsi all’equipe medica del Gaslini, dove il bimbo è stato operato lo scorso 17 luglio.

“Fondamentalmente si tratta di una forma molto complessa di sindrome del cuore sinistro ipoplasico con insufficienza valvolare – ha spiegato a Il Messaggero il medico che ha operato il piccolo - L'intervento ha avuto un esito favorevole. Ora il prossimo step sarà un altro intervento più in là: quando il bimbo avrà due anni e mezzo. Ma intanto la notizia è che è fuori pericolo”.