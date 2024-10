Un neonato avvolto da una coperta con accanto un peluche è stato trovato questa mattina vicino a un cassonetto a Taranto. La notizia è stata riportata da Leggo.

È stata una passante mentre passeggiava con i propri cani ad accorgersi del piccolo e a lanciare l'allarme. Sul posto sono immediatamente accorse la Polizia e un’ambulanza del 118.

Il bimbo, nato da poche ore, è stato condotto d'urgenza in ospedale e affidato alle cure dei medici. Come appreso, è attualmente sotto in osservazione e si trova in ottime condizioni di salute: il personale sanitario gli ha voluto dare un nome chiamandolo Lorenzo.

La parte del cordone ombelicale attaccata al neonato, come ha spiegato l'azienda sanitaria locale e ha riportato Leggo, era ancora fresca. Questo vuol dire che il parto potrebbe essere avvenuto una-due ore prima del ritrovamento. L'altra parte del cordone sarebbe quindi rimasta attaccata alla madre che, se non assistita adeguatamente, rischierebbe un'emorragia.

“Speriamo che la madre si faccia sentire presto”, hanno riferito dall’azienda sanitaria. Gli agenti della polizia di Stato hanno intanto avviato le indagini acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.