In ordine e con abitini puliti, un neonato di circa un mese è stato trovato in un passeggino nell’androne di un palazzo del quartiere Giambellino, a Milano.

A trovare il piccolo un uomo di origine nordafricana che ha riferito di aver lanciato l’allarme dopo aver sentito il suo pianto. Accanto al passeggino un biglietto scritto in arabo, probabilmente del papà: “Sua mamma è morta di parto e io non riesco a prendermi cura di lui”.

Il piccolo, portato in ospedale per i dovuti accertamenti, è risultato essere fortunatamente in buone condizioni di salute.

Al vaglio degli inquirenti le immagini riprese dalle videocamere che potrebbero aver registrato l’allontanamento del genitore.