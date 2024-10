Dopo gli esami autoptici è emerso che la bimba trovata in un cassonetto per la raccolta di vestiti usati per la Caritas era già morta quando è stata adagiata all'interno. La neonata è stata trovata venerdì sera in via Botticelli, in zona Città Studi a Milano.

Adesso sarà necessario attendere gli esiti di altri accertamenti anatomopatologici per averne la certezza, ma la piccola potrebbe essere già morta al momento del parto: non avrebbe infatti respirato.

Proseguono le indagini degli agenti della Squadra mobile, per identificare e rintracciare la madre. Le autorità visionano le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e negli ospedali nei quali la donna potrebbe aver chiesto aiuto dopo il parto.