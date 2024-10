PHOTO

Newborn baby with cannula in the feet on a hospital bed

Nei giorni scorsi una bambina di sei mesi è arrivata all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, in provincia di Agrigento, con gravi segni di maltrattamenti e per questo è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso al Policlinico di Messina. La terribile notizia è stata riportata da Fanpage. La piccola, condotta in ospedale perché aveva perso conoscenza dopo aver vomitato, riportava sul corpicino diverse ecchimosi, traumi sul pube e alla testa e una grave emorragia cerebrale che ha reso necessario il ricovero nel reparto di terapia intensiva pediatrica. A seguito delle dolorose scoperte sul corpo della neonata, è stata sospesa immediatamente la responsabilità genitoriale nei confronti dei genitori su entrambe le figlie minori. La giovane coppia è accusata di tentato omicidio, lesioni e maltrattamenti in famiglia.

Al padre, sempre secondo quanto informa Fanpage, è stato notificato inoltre il divieto di avvicinamento alle bimbe, il divieto di dimora nella città di Agrigento e Aragona e l’obbligo di presentazione nel luogo di residenza per due volte la settimana. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Agrigento, coordinata dal pubblico ministero Gloria Andreoli, hanno evidenziato purtroppo diversi episodi di maltrattamenti nei confronti della neonata.