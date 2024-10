E’ stata arrestata la donna di 41 anni che la notte scorsa ha scaraventato a terra la sua piccola di appena tre giorni uccidendola, e poi ha tentato il suicidio tagliandosi la gola con un coltello.

L'episodio è avvenuto a Lisiera di Bolzano Vicentino, in provincia di Vicenza. Il marito intervenuto per fermare la donna, ha poi chiamato il 118, che una volta giunti nell'appartamento, hanno trasportato la donna e la neonata al San Bortolo. La piccola è stata ricoverata in Terapia intensiva pediatrica ma è morta all'alba di oggi. La madre è stata arrestata e ora è piantonata nel reparto di Psichiatria, si pensa abbia avuta una crisi post partum.

Per la delicatezza del caso il riserbo è massimo da parte dei Carabinieri intervenuti per le indagini.