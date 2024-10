Hanno prenotato un pranzo per una ventina di persone in un ristorante sull’Appia Antica senza, però, dire che quello sarebbe stato il banchetto del loro matrimonio suscitando così, al loro arrivo, grande sorpresa tra il titolare e i camerieri.

Gli sposi, come spiegato al Messaggero, avrebbero contattato altri locali dichiarando loro di voler prenotare per un pranzo di matrimonio "ma appena dicevo che era per un pranzo dopo le nozze, aumentava il prezzo. Per questo ho deciso di prenotare senza dire che ci saremmo sposati la mattina”.

I neo sposi avrebbero voluto un pranzo senza festeggiamenti in grande stile, solamente ritrovarsi con una ventina di invitati per un festeggiamento sobrio. "Me l'avreste dovuto dire prima", ha detto il ristoratore appena gli sposi, vestiti da matrimonio, hanno varcato la porta del locale.

Il titolare si è preoccupato del potenziale danno d'immagine per due motivi: il primo è che i commensali seduti agli altri tavoli avrebbero potuto pensare a un trattamento non adeguato per la coppia di sposi, il secondo è che i festeggiamenti avrebbero potuto disturbare gli altri clienti.

La notizia è rimbalzata su tutti i quotidiani e anche sui social. In molti pensano che la coppia abbia fatto bene perché “molto spesso si specula troppo sui ricevimenti di matrimonio".