"Nelle festività pasquali saremo raggiunti da una veloce perturbazione, ma non sarà sempre maltempo - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - purtroppo l'alta pressione ci tirerà un brutto scherzo ritirandosi dall'Italia e consentendo ad aria più fredda dal Nord Europa di raggiungerci nel weekend".

"Avremo così il ritorno di piogge e temporali anche se non sarà brutto per tutte le feste pasquali e in tutta Italia, in quanto non mancheranno anche delle parentesi di tempo soleggiato. In base agli ultimi aggiornamenti ci attendiamo nello specifico un sabato piuttosto brutto al Centronord con molte nubi e frequenti piogge; ancora tutto sommato discreto al Sud e sulle Isole salvo prime piogge in arrivo sulla Campania".

"Per Pasqua l'instabilità dovrebbe invece concentrarsi al Centrosud con piogge e temporali sparsi; al Nord e sulla Toscana progressivo miglioramento pur con qualche nuovo rovescio che dalle Prealpi potrà sconfinare sulla Valpadana occidentale. A Pasquetta tempo più soleggiato al Nord e Toscana, ancora incerto sul resto del Centro e al Sud con qualche veloce pioggia o acquazzone comunque alternato a delle schiarite".

La situazione resta comunque ancora incerta e nei prossimi aggiornamenti avremo sicuramente maggiori dettagli".

"Le temperature saranno in calo anche sensibile - prosegue l'esperto - e questo punto sembra ormai assodato. L'ingresso di aria più fredda da Nord produrrà infatti una flessione anche di oltre 6-8 C rispetto ai valori termici registrati in questi giorni, specie al Centronord. Non arriva il gelo, beninteso, ma abituati a temperature spesso sopra la media in questi giorni, avvertiremo in modo sensibile questa diminuzione; sulle Alpi comunque il clima si farà quasi invernale, specie nelle ore notturne quando si potranno avere gelate anche a quote basse".

"Fino a Venerdì Santo invece godremo di bel tempo prevalente e clima mite" - conclude Ferrara - "con punte di oltre 18-20 C in particolare al Nordovest e centrali tirreniche. Faranno eccezione ancora una volta le Alpi di confine, con maggiore nuvolosità e qualche debole fenomeno nevoso fin sotto i 1500m specie sui settori alto atesini e retici, nonché una maggiore variabilità sul basso versante tirrenico. Attenzione al vento, che soffierà a tratti ancora forte da Nord-Nordovest con raffiche di oltre 100km/h sulle Alpi e fino ad oltre 70-80km/h sulla Sardegna".