Nel nuovo vocabolario Treccani non mancano le parole: "architetta", "notaia", "medica" e "soldata".

Si tratta del primo dizionario della lingua italiana a lemmatizzare anche le forme femminili di nomi e aggettivi tradizionalmente registrati solo al maschile.

"Un progetto ambizioso e rivoluzionario, nel quale tradizione e progresso si fondono per testimoniare i cambiamenti socio-culturali del nostro Paese e riconoscere - validandole - nuove sfumature, definizioni e accezioni in grado di rappresentare e raccontare al meglio la realtà e l’attualità, attraverso le parole che utilizziamo per viverla e descriverla" si legge sul sito della Treccani.