Gioielli, collane, bracciali e anche pietre preziose di grandi dimensioni sono stati rinvenuti dentro il bunker nel secondo covo di Matteo Messina Denaro, individuato dai carabinieri del Ros e dal Gico della Finanza in una casa in via Maggiore Toselli n.34, a Campobello di Mazara.

Sarà una perizia a valutare il valore dei gioielli e delle pietre scoperte. Per il momento, non sarebbero stati trovati documenti o biglietti scritti.

A nascondere l'accesso al bunker era un armadio dietro il quale si celava una stanza blindata all’interno di una casa distante appena 300 metri da vicolo San Vito, dove si trova il primo nascondiglio del boss di Cosa Nostra.