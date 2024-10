Un gruppetto di cinque militari in borghese, in forza con la divisa dell’Esercito Italiano, impegnati per l’operazione “Strade Sicure”, definiti anche dalla stessa titolare del bar “ubriachi e molesti”.

Intorno alle 2 del mattino sono stati ripresi da un cameriere di origini ghanesi 29enne, perché stavano molestando i clienti del locale e tenevano i piedi poggiati sui tavolini.

La reazione del gruppetto non s’è fatta attendere: “Negro di me**", "Ti spacco la bottiglia in testa", alcune delle frasi riferite. Poi lo avrebbero aggredito, colpendolo con due pugni e ferendolo in maniera lieve. E causando anche danni al bancone della pizzeria, spaccato in seguito all'aggressione.

Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti che hanno identificato le persone coinvolte e avviato le indagini: ancora non è chiaro se sarà presentata formale denuncia per l’accaduto.