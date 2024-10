I carabinieri hanno arrestato 22 persone nell'ambito dell’operazione “Nuova Linea” contro la 'ndrangheta condotta nella provincia di Reggio Calabria.

Gli arrestati sono legati alla cosca Nasone-Gaietti di Scilla. Per 18 di loro nell'operazione è stato disposto il carcere, mentre altre quattro sono finite ai domiciliari.

Come riporta Tg Com 24, l'operazione è stata condotta in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip distrettuale Sabato Abagnale, su richiesta della Dda. È stato inoltre disposto il sequestro preventivo di sei società attive nel settore turistico-balneare, nel commercio di prodotti ittici, bevande e altri prodotti alimentari per un valore complessivo di circa un milione di euro.

Le accuse sono: associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsioni in concorso, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, turbata libertà degli incanti, detenzione e porto di armi da fuoco, tentato omicidio e trasferimento fraudolento di valori.