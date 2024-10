La nave Grimaldi che collega Palermo con Cagliari sarebbe dovuta salpare per la Sardegna alle 9 di questa mattina, ma è ferma nel porto di Palermo per un presunto caso di violenza sessuale.

L'aggressione sarebbe avvenuta ieri, mentre la Europa Palace era in navigazione verso Palermo.

Gli agenti della squadra Mobile, presenti sul posto con la polizia Scientifica, hanno accertato che una donna, dopo lo sbarco, è stata portata in un ospedale cittadino per sottoporsi alle visite previste dal protocollo in caso di abusi.

La vittima ha denunciato l'aggressione sessuale a bordo della nave. Il traghetto è fermo al porto per consentire agli inquirenti di avviare le indagini. Per tutta la mattina anche gli specialisti della Scientifica hanno raccolto elementi sulla base del racconto della passeggera.