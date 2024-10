Sono quattro le persone portate in ospedale in seguito all'incidente tra una nave da crociera e un battello turistico a Venezia. Tutte avrebbero contusioni non gravi.

Dalle prime informazioni sono turisti che si trovavano sul battello fermo in ormeggio, il River Countess' - e non il Michelangelo, come appreso inizialmente -. Tra le prime ipotesi sulle cause dell'incidente, quella della rottura di un cavo del traino della nave.

L’incidente si è verificato alle 8.40 di questa mattina a Venezia. La nave Msc Opera, secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco, è scarocciata andando a sbattere contro una banchina a San Basilio, danneggiando anche un'imbarcazione che si trovava nei paraggi.