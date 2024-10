Sulle tavole degli italiani non possono mancare i tipici dolci natalizi: il pandoro e il panettone.

L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha realizzato la seconda indagine sui costi di questi prodotti, prendendo in considerazione le tipologie e le manche più diffuse.

"Anche se per entrambi i dolci la lavorazione prevede tempi prolungati, gli impasti base sono molto semplici. Sul mercato, tuttavia, sono disponibili moltissime varianti. Stando alle nostre rilevazioni, i costi dei dolci tipici natalizi fanno registrare un aumento medio del +1,9% rispetto al 2017. In particolare il prezzo medio del pandoro classico è di 7,12 euro (+1,7%), mentre per il panettone la cifra si attesta a 8,70 euro (+1,6%)", spiega Federconsumatori.

Nell’indagine sono stati inoltre monitorati i costi dei mini panettoni da 100 grammi (2,20 euro), dei panettoni realizzati con gusti e ricette differenti rispetto alla ricetta tradizionale, ad esempio con farciture alla crema o al cioccolato (11,29 euro) nonché dei panettoni senza glutine (12,95 euro) e dei panettoni artigianali (31,50 euro).

I costi sono relativi a confezioni da 1 kg per tutti i prodotti, tranne il panettone gluten free (500 grammi) e il mini-panettone (100 gr).