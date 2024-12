Per riscuotere la pensione del padre 92enne, morto circa un anno fa, avrebbe tenuto il suo cadavere mummificato in casa. A scoprire il corpo dell'anziano avvolto in un piumone sono stati i parenti nel corso delle vacanze di Natale.

È accaduto a Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, e del figlio per ora non c’è traccia. Al momento risulta irreperibile e i carabinieri lo stanno cercando. La vicenda è stata riportata dal Giornale di Sicilia ed è stata aperta un’inchiesta coordinata dai magistrati della procura di Termini Imerese, che hanno disposto l'autopsia sui resti.

Il 92enne sarebbe morto da almeno un anno, ma nessuno se ne era mai accorto, tanto che l'Inps aveva continuato a erogare l'assegno mensile della pensione che veniva accreditata presso l'ufficio postale del paese, per un totale di oltre 30 mila euro, che adesso dovranno essere recuperati.