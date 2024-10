Nasce in Italia eShoppingAdvisor.com, la prima piattaforma pubblica di recensioni specializzata in eCommerce, introdotta sul mercato consumer e business da World Advisor Srl, startup innovativa con sede a Roma.

A lanciarla sono due imprenditori originari di Cagliari, Andrea Carboni ed Andrea Ghiani, amici da 20 anni, convinti che la "brand reputation" stia diventando centrale nell'ecosistema del web.

Già dal nome, eShoppingAdvisor evoca il celebre portale che ha dato vita al fenomeno delle recensioni in Rete. In questo caso, la novità è legata al fatto che la “vetrina” dove scrivere le recensioni è esterna ai siti web dei negozi, per garantire gratuitamente ai consumatori la massima trasparenza nella gestione dei commenti e delle valutazioni, e tempi brevi nella ricerca dei negozi più affidabili sul web, ma il vantaggio è evidente anche per i negozi online che aderiscono al servizio (anche e-shop di piccole e medie dimensioni) i quali accrescono così la propria reputazione sul web e attirano nuovi potenziali clienti. Il consumatore potrà inoltre scrivere una recensione anche se il negozio on line non risulta registrato.

"Siamo i primi a specializzarci; puntiamo davvero a creare una banca dati che sia utile al consumatore che cerca informazioni affidabili sui negozi prima di fare un acquisto. Nella nostra piattaforma, inoltre, - commentano Carboni e Ghiani- le recensioni e le risposte vengono analizzate in automatico dal nostro sistema di gestione e pubblicate solo se rispondenti alle nostre condizioni di utilizzo. Il sistema consente di verificare se il recensore ha effettivamente effettuato un acquisto online sul sito recensito apponendo il sigillo di “recensione certificata” solo a questa tipologia di recensioni".