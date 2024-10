Napoli si prepara già a festeggiare lo scudetto. In attesa dell’ufficialità del tricolore che solo per l’aritmetica non si può ancora assegnare agli azzurri, in città le prime celebrazioni della squadra di Spalletti prendono vita, in maniera originale e piena di passione. Nel pieno dei Quartieri Spagnoli, sulle scale di Vico Colonne a Cariati, a 50 metri da piazzetta Maradona, sono spuntati i cartonati ad altezza naturale dei giocatori della squadra titolare di questa stagione, schierati come fossero in campo, con tanto di Spalletti a dare indicazioni e De Laurentiis ad ammirare lo spettacolo.

Le foto sono diventate subito virali sui social e la scalinata si è trasformata in una tappa di pellegrinaggio per i napoletani ma anche per le migliaia di turisti. In diversi quartieri del capoluogo partenopeo si moltiplicano le bancarelle che vendono bandiere del Napoli e magliette dei calciatori azzurri, tra cui quella con il 3: il numero di Kim, ma soprattutto quello di titoli che i napoletani dovrebbero raggiungere.