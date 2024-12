A Napoli la prima contravvenzione per aver violato le norme del nuovo codice della strada è stata emessa dalla Polizia municipale al mattino presto: il conducente colpevole stava usando il telefono mentre guidava. Il Comune ha annunciato che sono in corso controlli della Polizia Locale in tutta la città per garantire il rispetto delle nuove regole del Codice. Nella prima parte della giornata, lungo Corso Umberto, è stata emessa la prima multa per l'uso del cellulare al volante, un'infrazione che ora comporta anche il ritiro temporaneo della patente da 7 a 15 giorni secondo le nuove norme vigenti. Entro mezzogiorno sono stati compilati sei verbali, tutti per la stessa violazione, ai conducenti di entrambi i sessi. Il comandante della Polizia locale, Ciro Esposito, non era sorpreso che la prima multa a Napoli, in base al nuovo codice della strada, fosse per l'uso del cellulare alla guida. Ha dichiarato che l'uso del cellulare è la violazione più comune e che le nuove norme sono finalizzate a migliorare la sicurezza stradale per ridurre il numero di vittime in Italia. Esposito ha sottolineato che le norme sono state rafforzate, con maggiore attenzione e sanzioni più severe, e ha menzionato l'introduzione dell'Alcolock come misura importante per impedire la guida in stato di ebbrezza.

Nel frattempo, a Firenze, la polizia municipale ha inflitto sei contravvenzioni a conducenti di monopattino che circolavano senza casco, obbligatorio secondo le nuove regole del codice. Le multe per questa infrazione ammontano a 50 euro. Tre multe sono state emesse nel centro storico e altrettante al di fuori della Ztl. Al momento, non sono ancora stati definiti i decreti attuativi relativi all'obbligo della targa e dell'assicurazione previsti dal nuovo Codice della Strada.