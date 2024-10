Rossella Di Fuorti è morta a Napoli a seguito di un arresto cardiocircolatorio dopo aver mangiato sushi in un ristorante orientale, dove si era recata con i parenti per festeggiare il suo 40esimo compleanno.

Come riporta Tg Com 24, la donna si è sentita male nella propria abitazione il 9 febbraio, e quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

I carabinieri del Nas, incaricati dalla Procura di Napoli, hanno eseguito dei prelievi nel ristorante dove la donna aveva mangiato e sentito le dichiarazioni delle persone con cui la vittima aveva consumato il pasto. L’attività di ristorazione è stata sospesa in via cautelativa.

Come riporta Il Mattino, le persone che si trovavano con la 40enne hanno consumato il suo stesso pasto e nessuna di queste, finora, ha accusato malori. Il marito ha riferito alla polizia giudiziaria che la moglie non ha mai accusato reazioni allergiche.