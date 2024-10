Anche Napoli rende omaggio a George Floyd. Lo fa con un murale realizzato su un tetto di Barra. L’artista è Jorit, e ha scelto di raffigurare 5 volti. Insieme all’afroamericano ucciso da un poliziotto si sono anche Martin Luther King, Lenin, Malcom X e Angela Davis.

Lo street artist italo olandese per la prima volta ritrae 5 personaggi in un'unica opera, realizzata su un edificio del rione Bisignano. L’opera è accompagnata dalla scritta “È tempo di cambiare il mondo" che punta a sensibilizzare ancora una volta l'opinione pubblica attraverso la potenza di immagini e parole "ispirate dalla lotta sociale e antirazzista. Il video della morte di Floyd mi ha sconvolto" spiega mentre dà l'ultimo colpo di spray a fine lockdown. Poi cita King per sintetizzare le scene dell'America messa a ferro e fuoco: "Una rivolta è in fondo il linguaggio di chi non viene ascoltato".

Il murale di Barra misura due metri per cinque."Spero che l'incredibile movimento nato dopo questa uccisione diventi una concreta politica di cambiamento, che la reazione del mondo possa essere d'impulso per concepire la realtà in modo diverso - dice Jorit - Le persone e gli artisti si sono schierati. Bisogna contrastare ghettizzazione ed emarginazione per combattere il razzismo".