Incredibile episodio a Napoli, dove un'ambulanza si è fatta spazio fra le vie della città a sirene spiegate. Niente di strano, se non fosso che all'interno del mezzo di soccorso non vi fosse un paziente, ma bensì gli ospiti musicali (volti noti nel social TikTok) intervenuti ad una festa-evento per l’inaugurazione di un negozio.

Quanto accaduto è stato denunciato da Francesco Emilio Borrelli, deputato dei Verdi, che sui suoi profili social ha condiviso il video, sottolineando la gravità dell'episodio: "E’ intervenuta la Polizia Locale che ha identificato il titolare e gli ospiti presenti e nelle prossime ore verrà notificato un verbale per impatto acustico".

"Naturalmente accertamenti sono in corso anche sull'ambulanza, che non poteva essere utilizzata per questi scopi e, soprattutto, con queste modalità", precisa il deputato.