A Napoli un 18enne ha perso il controllo dell'auto, investendo 6 persone. Natalia Boccia, studentessa di 26 anni, è morta sul colpo. Tra i feriti anche la sorella della vittima, Pasqualina Boccia, 34 anni, al settimo mese di gravidanza: è in pericolo di vita e in ospedale ha partorito una neonata.

La donna è intubata e ricoverata in rianimazione nell'ospedale di Sarno (Salerno), mentre la bimba, nata prematura, è stata trasferita ad Avellino, nell'ospedale "Moscati", dove si trova in prognosi riservata. E' stata sottoposta a trattamento ipotermico per contrastare una encefalopatia, probabilmente subita nel momento dell'incidente, quando era ancora nel grembo materno. I sanitari comunicano che le sue condizioni sono critiche.

Un 32enne è stato ricoverato nell'ospedale di Castellammare di Stabia, ed è anche lui in pericolo di vita. Gli altri tre ragazzi della comitiva non sono gravi, ma comunque in prognosi riservata e ricoverati in ospedale.

I carabinieri della stazione locale e del nucleo radiomobile della compagnia di Nola, hanno proceduto con l'arresto immediato del ragazzo, adesso ai domiciliari, in attesa di giudizio. Secondo quanto ricostruito dai militari, era alla guida di un'utilitaria in compagnia di un amico. Stavano percorrendo via Ottaviano quando improvvisamente ha perso il controllo della vettura ed ha travolto i malcapitati, che stavano chiacchierando davanti ad un negozio. I test effettuati non hanno rilevato positività ad alcol o droghe.