Nel giorno in cui Nadia Toffa avrebbe compiuto 41 anni, ovvero il 10 giugno 2020, sua mamma Margherita è stata ospite di Lorella Cuccarini a La vita in diretta, per ricordare l’amata figlia, rimasta nel cuore di milioni di telespettatori e di tantissimi colleghi.

Margherita, parlare di Nadia, ha raccontato un aneddoto da pelle d’oca. Poco prima di morire, stroncata da un tumore cerebrale contro il quale combatteva da quasi due anni, la conduttrice ha fatto una rivelazione alla madre. Una sorta di preveggenza che ha lasciato Margherita senza parole.

Poco prima di morire, Nadia mi disse a bassa voce che mia figlia Silvia era incinta di una bambina. Mia figlia da tempo provava ad avere un bambino ma non riusciva. Io non le dissi niente per non illuderla, ma era vero. Poi è nata la nostra Alba Nadia, la nostra salvezza. Ho letto che chi soffre di tumore alla testa negli ultimi periodi sviluppa una sensibilità speciale. E ha poi aggiunto: Nadia la sento sempre qui. Non ho più paura di niente, sento il suo abbraccio ogni giorno