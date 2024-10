La conduttrice Nadia Toffa, volto della trasmissione televisiva Le Iene, è stata colpita da un malore mentre si trovava nella camera di un albergo del centro di Trieste. Soccorsa da un'ambulanza, è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara di Trieste.

La Toffa, 39 anni, si trovava in un albergo del centro quando si è sentita male e avrebbe perso conoscenza. Non sono ancora note la cause del malore. La conduttrice è ricoverata nel reparto di Rianimazione.