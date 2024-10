Si terrà domani, 12 agosto, il funerale di Michela Murgia.

Le esequie saranno celebrate alle ore 15:30 presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli Artisti, a Roma. Lo ha comunicato la famiglia della scrittrice sarda, stroncata ieri da un tumore all'età di 51 anni.

Tanti i protagonisti del mondo della politica e della cultura che stanno esprimendo in queste ore il proprio cordoglio per la scomparsa dell'intellettuale-

"Michela Murgia è stata una voce libera fino alla fine, un esempio di coraggio anche nella malattia. Il nostro cordoglio a tutti coloro che l'hanno amata". E' quanto scrive su Fb il leader del M5S Giuseppe Conte.

"Non è necessario condividere le idee di Michela Murgia per considerarla una donna coraggiosa, appassionata, coerente oltre che un'autrice originale e di grande talento". Così Marina Berlusconi, presidente del gruppo Mondadori, con cui la scrittrice sarda ha pubblicato i suoi lavori. "La sua scomparsa, anche se purtroppo annunciata - ha aggiunto -, mi colpisce profondamente".

"Ma l'amor mio non muore", scrive Roberto Saviano. "Michela, amore. Grazie per tutto", è il messaggio di Loredana Lipperini.

"Non so come faremo a stare senza di te. Ci hai insegnato come vivere e anche come morire", le parole di Luciana Littizzetto. "Nella notte delle stelle, va via una stella. Libera fino all'ultimo: addio Michela Murgia", è il commento di Paolo Borrometi.

"Quel tuo ultimo sorriso, donna luminosa, lo porterò sempre con me", dice Geppi Cucciari. "Lotteremo insieme sempre, perché ci sarai sempre e vinceremo noi", commenta il deputato Pd Alessandro Zan.

"Buon viaggio Michela, la pensavamo in modo diverso, ma spero tu possa ora trovare la pace", scrive la ministra del Turismo Daniela Santanchè. Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha pubblicato una foto della scrittrice con la scritta "Una preghiera".

"Era una formidabile, talentuosa, spericolata rivoluzionaria contemporanea, Michela Murgia - scrive Gad Lerner -. Mi proibisco l'esibizione dei ricordi personali e piango insieme a voi questa donna sarda che ci ha lasciati con il sorriso sulle labbra".

Per Laura Boldrini, Michela Murgia "è stata una donna unica nel panorama italiano: una scrittrice, un’intellettuale, un’artista, una voce libera, una femminista con un occhio dissacrante verso le convenzioni e le ipocrisie. Una persona interessante che amava le provocazioni e la sfida a viso aperto".

"Perdiamo una voce potente nel dibattito pubblico - così Carlo Calenda -, creativa nella scrittura e una persona libera e coraggiosa".