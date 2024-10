“Si può dire tanto senza dire niente…” aveva scritto Manuel nell’ultimo post pubblicato sui social il 13 settembre scorso. Una frase corredata da una foto la cui tristezza e il dolore interiore emergono attraverso i suoi occhi (foto in basso).

Manuel Achille Vallicella aveva 35 anni ed era conosciuto per aver partecipato come corteggiatore e poi come tronista del programma di Maria De Filippi “Uomini e donne”. Si era particolarmente distinto per la sua dolcezza, i modi sempre gentili e l’amore che nutriva per la mamma.

La notizia della sua morte, che ha sconvolto i fan di una delle trasmissioni più seguite in tv, è stata data dall’amico Enrico Ciriaci: “Ma perché?! Ciao Amico”. Secondo le prime ricostruzioni, Manuel si sarebbe tolto volontariamente la vita.

Anche il blogger Amedeo Venza, con un post su Instagram, ha confermato: "Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro.. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma.. non ho parole Rip".

LA SUA MAMMA - La mamma di Manuel si spense nel 2019, dopo una lunga malattia. Un dolore troppo grande per lui. "E non smetterai mai e poi mai di mancarmi…imparerò soltanto a vivere tenendomi dentro in qualche modo l’ENORME vuoto che ha lasciato la tua assenza…".

UOMINI E DONNE - Vallicella arrivò a "Uomini e Donne" nel 2016 per corteggiare Ludovica Valli, la quale al termine del percorso scelse un altro ragazzo, Fabio Ferrara. "Quando mi piace una ragazza non riesco mai ad averla. Ne posso avere 200 fuori, ma mai quella che mi piace davvero. Ci sto male ma non darò la soddisfazione di vedermi piangere a chi mi vuole male. Mi vivrò questa delusione da solo", dichiarò al tempo.

Amatissimo dal pubblico, Maria De Filippi decise di proporgli di salire sul trono e lui accettò. Ma durò poco. Si ritirò il 20 febbraio 2017. “Non sono adeguato a stare su questa sedia. Non sono adatto per stare qui. Devo fare i conti con dei miei limiti personali. Devo trovare la serenità al di fuori, con le persone che mi vogliono bene, nel mio lavoro. Spero di non aver deluso nessuno”.

LE PAROLE DI LUDOVICA VALLI - “Sono senza parole. Sono sconvolta. Non dimenticherò mai la tua timidezza, i tuoi occhi dolci. Averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel. Fai buon viaggio, rimarrai per sempre nel mio cuore. Ti mando e continuerò a mandarti lassù sempre i nostri abbracci”.



I FAN - Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. "Purtroppo, la morte della mamma l’aveva distrutto. Un ragazzo per bene. Chi abita a Verona e fuori conosceva la sua generosità e dolcezza. Peccato che oggi perdiamo una persona rara, ciao Manuel", scrive un ragazzo.