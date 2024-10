Una bambina di appena 10 mesi è morta a Noto, in provincia di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe ingerito candeggina, ma si tratta al momento di un’ipotesi.

La piccola è stata immediatamente portata al Pronto Soccorso, ma purtroppo è deceduta nonostante il tempestivo intervento.

Sotto shock i familiari, che sono stati interrogati dagli inquirenti per capire cosa possa essere accaduto nell’abitazione: probabilmente la bambina è caduta in un secchio pieno di candeggina, ma sarà la Procura di Siracusa, che ha aperto un’inchiesta sul caso, a chiarire le cause della morte.