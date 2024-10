Una terribile notizia scuote il mondo del calcio. E’ morto nella notte, a soli 28 anni, Daniel Leone, portiere che ha vestito anche la maglia della Sassari Torres nella stagione 2013/14 in serie C2. Leone, originario del Casertano, si era ritirato dal calcio giocato quattro anni fa per un tumore al cervello che era stato costretto a combattere per la seconda volta nella sua vita.

La prima volta nel 2014 quando, tesserato con la Reggina, dovette sospendere l’attività per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria e poi seguire delle cure specifiche a Milano. Quindi il ritorno agli allenamenti, ma nel 2017 il male che si ripresenta e la decisione definitiva di lasciare il mondo del calcio.

“La Torres, la sua dirigenza, lo staff tecnico, medico fisioterapico e operativo, tutti i tesserati di prima squadra, Settore Giovanile e Scuola calcio, insieme all'intera tifoseria torresina, si stringono in un commosso abbraccio alla famiglia di Daniel Leone, ex rossoblù prematuramente scomparso all'età di 28 anni. Sentite condoglianze” si legge in un post pubblicato sui social dalla società rossoblu.