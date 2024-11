Una festa di compleanno finita in tragedia: Pierpaolo Morciano è morto la sera del suo 26esimo compleanno, probabilmente dopo aver inalato ossido di azoto con i cosiddetti "palloncini della risata". La drammatica vicenda, riportata da La Stampa, è avvenuta durante la serata di ieri, domenica 17 novembre, ad Alessano, in provincia di Lecce, mentre il giovane festeggiava per strada assieme ai propri amici.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione, Pierpaolo avrebbe ispirato il gas, la cosiddetta "droga della risata", per poi accasciarsi al suolo privo di vita; immediato ma purtroppo vano l'intervento del personale medico del 118: gli operatori hanno provato disperatamente a rianimarlo, ma il ragazzo era ormai deceduto. Giunti sul posto anche i Carabinieri.

La salma del giovane è stata messa a disposizione del magistrato di turno, che disporrà approfondimenti e l'autopsia per chiarire le cause della morte, e trasferita nell'obitorio dell'ospedale di Lecce.

I Carabinieri nelle prossime ore procederanno a interrogare i presenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.