Adam Jendoubi, attore e modello napoletano di 23 anni, è morto nel pomeriggio di ieri, martedì 9 gennaio, presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dov’era ricoverato nel reparto di rianimazione a seguito di un arresto cardiaco che lo aveva colpito la notte di Capodanno.

La conferma del decesso, come riporta Fanpage, è data dal fratello del 23enne attraverso un post su Instagram, in cui ha affermato che la famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi, come voleva Adam.

Il giovane, di origini tunisine e polacche ma cresciuto a Napoli, era diventato popolare per aver preso parte ad alcuni video di Liberato.