E' morta improvvisamente a soli 23 anni Vittoria Campo. La ragazza era nota nell'ambito del calcio femminile per aver militato nel Palermo (oggi in Serie B). E' stata stroncata da un malore improvviso.

Tragico destino per la famiglia della vittima, che due mesi fa aveva pianto la morte del fratello Alessandro. La 23enne di San Martino delle Scale (Monreale) si è sentita male ieri ed è stata trasportata in ospedale. Inutili i soccorsi dei medici.

La notizia ha profondamente commosso il mondo del calcio femminile.

Anche il fratello Alessandro è morto giovanissimo, a soli 25 anni, l’1 settembre. Anche in quel caso non ci fu niente da fare: i sanitari che non poterono fare altro che constatarne il decesso.