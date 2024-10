A Como una proposta del Comune sta già facendo discutere in tutto il Paese per l’eventualità che venga fatta anche in altre città.

La polemica riguarda la proposta di multare i genitori che ritardano a portare o prendere i figli all'asilo nido .

"Dopo quattro ritardi mensili in entrata e/o in uscita, sarà applicata la sanzione di 50 euro", recita un nuovo comma. Ma non finisce qui. Dopo due soli ritardi ingiustificati, le educatrici potrebbero addirittura rifiutarsi di accogliere il bambino, sospendendo il servizio anche per il giorno successivo. In attesa della decisione definitiva del consiglio comunale, il provvedimento sta già facendo discutere. La notizia è riportata da Tg Com 24.

L'opposizione ha subito reagito: "Chi multa gli amministratori che non risolvono i problemi di traffico che creano ritardo ai genitori?". E c’è chi immagina, come ha scritto Leggo, perfino di fare ricorso.