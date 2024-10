Il sensitivo e personaggio televisivo livornese Paolo Bucinelli, 68 anni, conosciuto con il nome d’arte Solange, è stato ritrovato senza vita nel pomeriggio di oggi nella sua abitazione di Collesalvetti (Livorno).

A trovare il cadavere dell'uomo i Vigili del fuoco, avvisati da alcuni amici della vittima preoccupati perché non rispondeva da giorni al telefono. Il medico del 118, intervenuto sul posto con i carabinieri, ha confermato il decesso che sarebbe avvenuto per cause naturali. Secondo quanto raccolto dai militari Bucinelli era andato al pronto soccorso domenica scorsa per un problema glicemico e poi era stato dimesso.

Solange aveva iniziato la sua carriera come sensitivo negli anni '80 divenendo presto un volto noto al pubblico televisivo grazie a trasmissioni come La sai l’ultima?, Casa per casa e Buona Domenica. Nel 2004 aveva partecipato alla prima edizione del reality show La fattoria e tre anni dopo era stato protagonista di Distraction. Più avanti era stato concorrente al lancio del quiz televisivo di Pupo su Agon Channel in Albania. Aveva anche scritto sei libri e pubblicato un album musicale.