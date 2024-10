E’ morto a 54 anni Mino Raiola. Nato a Nocera Inferiore il 4 novembre del 1967 era l’agente di alcuni tra i migliori calciatori del mondo e uno dei procuratori più riconosciuti del calciomercato. Era malato da qualche mese, anche se operato d'urgenza al San Raffaele di Milano non si era mai ripreso del tutto. E’ stata la famiglia a dare la notizia sui social: “Ha combattuto fino alla fine”.

Si era affermato come procuratore in Olanda, dove aveva cominciato a occuparsi della gestione di alcuni calciatori ed era riuscito a farsi un nome anche in Italia grazie alla sua intermediazione nel trasferimento dell’attuale Vice Presidente della Juventus Pavel Nedvěd e molti altri.

Moltissime le operazioni milionarie di cui è protagonista. Accompagnò Ibrahimovic dall'Inter al Barcellona nel 2009; Mario Balotelli al Manchester City; Paul Pogba prima alla Juventus e poi al Manchester United; oppure Haaland dal Salisburgo al Borussia Dortmund e di de Ligt dall'Ajax alla Juventus. Operazioni milionarie che hanno vantato il prestigio e il talento di un professionista che sempre verrà ricordato nel mondo calcistico. Basti pensare che nel 2020 Forbes lo inserì al quarto posto al mondo tra i procuratori con un fatturato da 84,7 milioni di dollari avendo chiuso affari per 847,7 milioni di dollari.