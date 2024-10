È morto in ospedale Carlo Pibiri, l'agricoltore di 66 anni di origini sarde che domenica scorsa ha sparato alla moglie e poi è precipitato dal tetto della sua villa di Martorano, in provincia di Parma.

La donna, Anna Parmeggiani, 52 anni, è stata raggiunta da un colpo di pistola al volto al culmine di una lite. I figli della coppia erano intervenuti per salvare la madre disarmando il padre.

Pibiri, poi, si era poi barricato nella casa vicini, dove aveva ingerito del liquido detergente prima di scivolare dal tetto dell'edificio, riportando ferite gravissime dopo un volo di otto metri.

Era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma, dove è morto.

Anna Parmeggiani intanto si è stata sottoposta a un intervento chirurgico per la ricostruzione della mascella e e non è in pericolo di vita.