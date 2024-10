Dramma della solitudine a Torino. Il corpo di un uomo di 82 anni è stato trovato in avanzato stato di decomposizione all’interno del suo appartamento.

Sono stati i Vigili del fuoco a trovarlo, avvisati dai vicini che sentivano provenire un forte odore dalla casa dell’uomo. Il corpo giaceva senza vita sul pavimento, tra il corridoio di ingresso e la cucina. L’uomo, probabilmente stroncato da un infarto, era vedovo da alcuni anni ma non aveva figli e poche amicizie.

“Abbiamo pensato che fosse fuori Torino. Ci aveva detto, qualche settimana fa, che sarebbe andato via per qualche giorno. Non avevamo grandi rapporti con lui se non quelli di cordiale vicinato” ha raccontato a Torino Cronaca un vicino.