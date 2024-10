E’ morto Carlo Vanzina. Il regista romano aveva 67 anni ed era malato da tempo. Non solo regista, ma anche sceneggiatore e produttore. Con Vacanze di Natale del 1983, assieme al fratello Enrico, diede il via al fortunato ciclo dei cinepanettoni. Nelle sue commedie ha saputo raccontare con ironia le vacanze degli italiani e le trasformazioni del nostro Paese, a cavallo fra gli anni ’80 e ’90, attraverso le figure dei personaggi interpretati da Christian De Sica, Massimo Ghini, Massimo Boldi e Jerry Calà.

Carlo Vanzina esordì come aiuto regia di Mario Monicelli in Toh è morta la nonna (1969). L’esordio come sceneggiatore arriva al fianco di Alberto Lattuada per Oh Serafina! (1975). Un anno dopo la prima esperienza in solitaria dietro la macchina da presa con Luna di miele in tre.

Il primo grande successo è Sapore di mare del 1983: il film incassò dieci miliardi di lire. Sulla scia di quello straordinario successo si pensò a una versione invernale, Vacanze di Natale. Il film uscì l'antivigilia di Natale di quell’anno e inaugurò un genere che fra alterne fortune è arrivato ai nostri giorni.

Carlo Vanzina ha diretto i principali attori italiani da Diego Abatantuono a Gian Maria Volonté, e ancora Sergio Castellitto, Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, Gigi Proietti, Enrico Montesano, Vincenzo Salemme, Christian De Sica, Massimo Boldi, Enrico Brignano, Michele Placido, Virna Lisi, Monica Bellucci.