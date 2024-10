E' morto ieri sera a Policoro (Matera) il cantante Mango mentre si esibiva in un concerto al Pala Ercole.

L'artista, che aveva compiuto 60 anni a novembre, è stato stroncato da un infarto mentre cantava la canzone "Oro" e si è accasciato al suolo. Vani i soccorsi, trasportato all'ospedale vi è giunto già privo di vita.

Il suo staff lo saluta con un messaggio sulla pagina Facebook:

La nostra rondine è volata via nel cielo sbagliato...

Pino resterai sempre nel nostro cuore perché come cantavi qualche anno fa "Non moriremo mai, il senso è tutto qui"