Aveva 62 anni, genovese d'origine ed era psicopedagogista e terapeuta specializzato nella lotta all'Alzheimer. Ivo Cilesi è morto la notte tra domenica e lunedì, era affetto da Coronavirus. Cilesi si era laureato in pedagogia all'Università di Genova ma da anni ormai viveva e lavorava nella Bergamasca, mentre nel Parmense aveva un centro che combinava le terapie agli effetti delle acque termali.

Il professionista diceva di non essere particolarmente preoccupato per il coronavirus sostenendo fosse un’influenza po’ più alta e invitava tutti a rispettare le direttive ma stare tranquilli.

Ivo Cilesi era arrivato a Salsomaggiore martedì scorso. Accusava qualche malessere ma non aveva febbre. La situazione è peggiorata in pochi giorni: giovedì notte una crisi respiratoria, venerdì il ricovero all'ospedale di Vaio dove è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Sabato è stato trasferito all'ospedale Maggiore di Parma dove è poi deceduto.