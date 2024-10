E' morto a 89 anni Cino Tortorella, lo storico Mago Zurlì dello Zecchino d'Oro.

Nato a Ventimiglia il 27 giugno 1927, Tortorella è morto a Milano. Nel 1957 esordì in tv con il programma "Zurlì, mago del giovedì". Due anni dopo la prima edizione dello Zecchino d'Oro, progettato e concepito dallo stesso Tortorella che al festival canoro per bambini legherà la sua immagine per cinquantuno edizioni.

Nel 2002 entrò nel Guinnes dei Primati per aver presentato lo stesso show televisivo più a lungo di chiunque altro al mondo.

Negli ultimi anni si era dedicato alla gastronomia e all'enogastronomia.