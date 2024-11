Tragedia a Ercolano, dove è esploso un deposito abusivo di fuochi d'artificio provocando un terribile bilancio: morti tre giovani, le cui generalità non sono ancora state rese note.

I corpi sarebbero, secondo una prima ricostruzione, di un 18enne e di due gemelle di 26 anni. L'esplosione, che ha causato una grande colonna di fumo, paura e spavento tra le sirene spiegate delle ambulanze, è avvenuta in una zona isolata tra aree verdi dedite all'agricoltura. Sul posto, oltre agli operatori medici del 118, anche i Carabinieri e i vigili del Fuoco.

Dalle prime indagini avviate dalle forze dell'ordine, è emerso che le vittime erano sicuramente giovani alle prime armi, arruolati in preparazione delle vendite di fuochi per il prossimo Capodanno e che ieri, 18, novembre, era il loro primo giorno di lavoro.

Le parole del sindaco

"Una scena di devastazione ma anche di grandissimo dolore. Mi riferiscono - tiene a dire ai giornalisti - che lì si confezionassero fuochi d'artificio, ma né al Comune, né alle altre autorità sono mai pervenute richieste di autorizzazione. Quello che mi frantuma il cuore è che dei giovani non possono morire così. Dobbiamo insegnare loro - conclude il primo cittadino - che la via maestra, anche se la più lunga, è quella della legalità e del rispetto delle regole affinché quanto accaduto stasera non accada più", sono le parole, riportate da Ansa, del primo cittadino di Ercolano, Ciro Buonajuto.