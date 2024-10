Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati nel fascicolo aperto in procura a Roma sulla morte di Andrea Purgatori in seguito all’esposto presentato dalla famiglia del giornalista. Si tratta di due persone che operano in una struttura di diagnostica.

Intanto la prossima settimana i pm della capitale titolare dell’indagine in cui si procede per l’ipotesi di omicidio colposo conferiranno l’incarico al medico legale per eseguire l’autopsia mentre si sta procedendo all’acquisizione delle cartelle cliniche nelle strutture che hanno avuto in cura il giornalista scomparso mercoledì scorso.

Nell’esposto depositato a piazzale Clodio i familiari hanno chiesto che venga fatta luce sulla correttezza della diagnosi refertata al giornalista e delle cure apportate.