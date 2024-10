Veronica Panarello, madre di Loris Andrea Stival, è stata fermata per l'omicidio del figlio.

Dopo essere stata ascoltata per oltre sei ore, la donna non ha confessato di aver ucciso il figlio e sarebbe stata sottoposta a fermo firmato dai pm di Ragusa per "gravi indizi di colpevolezza".

Omicidio aggravato e occultamento di cadavere: sono i reati che la Procura di Ragusa, secondo quanto si apprende, ha contestato nel provvedimento di fermo alla madre del piccolo Loris.

Veronica Panarello avrebbe agito da sola. Sarebbe questa la ricostruzione degli investigatori dell'uccisione del piccolo di otto anni nella contestazione mossa dalla procura di Ragusa.