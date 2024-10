È stata ritrovato nel pomeriggio di oggi, 14 gennaio, il corpo senza vita di Giovanna Pedretti, titolare della pizzeria di Sant’Angelo Lodigiano, diventata famosa negli ultimi giorni per la presunta recensione di un cliente, che si sarebbe lamentato del fatto che nel locale è stato messo vicino a un tavolo con dei gay e un disabile.

La risposta della titolare ha rimbalzato tra le testate nazionali ricevendo addirittura il plauso della ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli.

Nelle ultime ore alcuni, in primis lo chef Lorenzo Biagiarelli e la compagna Selvaggia Lucarelli, avevano avanzato dei dubbi sulla veridicità della recensione, e un giornalista del Tg3 si è recato personalmente da Giovanna Pedretti chiedendo spiegazioni, a cui lei ha risposto in modo evasivo, mentre a Repubblica ha affermato di "non aver bisogno di farsi pubblicità".

Oggi la drammatica scoperta della sua morte: il corpo senza vita della donna è stato ritrovato dai Carabinieri nelle acque del fiume Lambro, all’altezza del ponte. Suo marito, anch’egli titolare della pizzeria, ne aveva denunciato la scomparsa questa mattina.

Da una prima ricostruzione, riportata da Il Fatto Quotidiano, la donna sembra sia arrivata sul posto a bordo della propria auto, ora sotto sequestro.

L’Ansa riporta che tra gli inquirenti l’ipotesi che più sta prendendo piede sia quella del suicidio e che possa esserci un collegamento tra il caso della recensione e i dubbi avanzati nelle ultime ore. Saranno le indagini a chiarire la vicenda.