Si è tolta la vita la 19enne trovata morta questa mattina all'interno dell'Università Iulm, a Milano. Il cadavere della ragazza è stato trovato con una sciarpa attorno al collo, con l'altro capo appeso a una porta. La giovane sudamericana, residente nel capoluogo lombardo, ha lasciato un biglietto in cui manifesterebbe l'intenzione di volersi togliere la vita.

Secondo gli investigatori, la studentessa è entrata nel bagno, dove ha tolto il giaccone, poi si è impiccata legando una sciarpa alla maniglia appendiabiti. Nel biglietto ritrovato la giovane parlerebbe di fallimenti personali negli studi universitari e nella vita, lasciando trasparire il motivo per cui ha deciso di suicidarsi.

La ragazza ha anche esplicitamente annunciato che si sarebbe tolta la vita in un bagno dell'ateneo. La 19enne era iscritta alla facoltà di Arti e Turismo. Nel frattempo la Iulm ha deciso di sospendere le lezioni, osservando tre minuti di silenzio in sessione d'esame.

Secondo quanto riporta Corriere, i parenti della vittima avrebbero effettuato già nella giornata di ieri una segnalazione di persona scomparsa perché non riuscivano a mettersi in contatto con la ragazza. Probabilmente la studentessa si era fermata all'interno della facoltà oltre l’orario già nella serata di ieri, per poi compiere il gesto indisturbata.