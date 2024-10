"Sei volata in cielo amore mio, sei andata via urlando il mio nome durante una videochiamata". Così un'amica ricorda su TikTok gli ultimi istanti di vita di Mariantonietta Cutillo, la 16enne di Montefalcione morta folgorata nella vasca da bagno mentre era al cellulare.

Secondo la ricostruzione dei fatti il telefono, collegato al caricabatterie, sarebbe scivolato in acqua innescando una scossa fatale per la giovane. Al momento dell'incidente era in videochiamata proprio con l'amica che la ricorda sui social. Compagne di banco a scuola e amiche per la pelle: proprio la più fedele compagna ha assistito alla sua morte via schermo.

E' stata proprio lei a chiamare i soccorsi dopo essersi resa conto di quanto accaduto: "Quella scena non la dimenticherò mai e poi mai - scrive -. L’ultima chiamata, l'ultima risata insieme, l'ultima scemenza insieme. Ho la tua voce che mi rimbomba in testa mentre urlavi il mio nome, ho i tuoi occhioni verdi davanti, ho la tua risata in mente".

Sotto choc l'intera comunità. Il ricordo degli insegnanti: "Era una ragazza solare, studiosa e ricca di umanità - racconta Assunta Muollo, la professoressa di matematica di Mariantonietta -. La sua ambizione era quella di diventare una brava cuoca e scherzava sull'aspirazione di diventare una chef stellata. In questo momento di indicibile dolore e di totale sconforto, ci stringiamo alla famiglia".

Sul banco di scuola un mazzo di fiori bianchi e la scritta: "A te, dolce angelo, va il nostro pensiero e il nostro affetto, un bene tanto naturale da provare per una ragazza seria, solare e benvoluta da tutti, come te".