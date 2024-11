"Mi hai lasciato un vuoto incolmabile. Senza di te, nulla ha più senso". Sono le parole disperate del fidanzato, di Margaret Spada, Salvatore Sferrazzo, in un post sui social, dedicato alla sua amata, morta durante un intervento di rinoplastica a Roma lo scorso 7 novembre.

"Principessa mia, hai lasciato un vuoto incolmabile. Ogni domenica andavamo a prendere idee per la nostra casa. Ora, senza te nulla ha senso", scrive ancora affranto il giovane, come riporta Repubblica.



Due persone, padre e figlio, sono stati iscritti sul registro degli indagati, accusati di omicidio colposo: si tratta dei due titolari del centro medico di Roma a cui la giovane, originaria di Siracusa, si è rivolta per sottoporsi all’intervento, sentendosi male subito dopo la somministrazione dell’anestesia locale.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, lo scorso 4 novembre la giovane è arrivata nella Capitale accompagnata dal fidanzato, dopo aver scelto il centro da un’inserzione sui social.

Dalle indagini è emerso che non è stato trovato alcun documento relativo all’intervento, così come l’attestazione sul consenso sottoscritto dalla ragazza; inoltre il centro era sprovvisto di insegne. Gli investigatori hanno sequestrato la cartella clinica dell’ospedale Sant’Eugenio in cui è stata portata in gravissime condizioni, morendo dopo 3 giorni di agonia, lo scorso 7 novembre. Ora, i familiari di Margaret Spada chiedono giustizia.