La morte prematura di Arianna Paola Alberga ha scosso tantissime persone, tra cui chi la vedeva quotidianamente a lavoro. La 26enne, che faceva la barista nella sede Mediaset di Cologno Monzese, ha perso tragicamente la vita a causa di un terribile incidente stradale nel Milanese, nel territorio di Cinisello, in cui è stata trafitta dal guardrail che ha distrutto l’abitacolo dell’auto in cui si trovava come passeggera, mentre il conducente, suo coetaneo, si trova in ospedale ma non in pericolo di vita.

In attesa di capire la causa del tragico sinistro, Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno espresso cordoglio per la morte della giovane. Durante la trasmissione odierna di Mattino Cinque, la conduttrice ha riflettuto sul divario tra il lavoro televisivo e la realtà della vita quotidiana, sottolineando come quest'ultima possa essere imprevedibile e a volte tragica.

Francesco Vecchi ha preso la parola per esprimere il suo cordoglio per la famiglia di Arianna e gli amici del bar di Cologno Monzese, conosciuto come il "bar degli studi", ricordando momenti trascorsi insieme a lei e ai suoi colleghi, e inviando un forte abbraccio a tutti loro. Federica Panicucci ha poi concluso l'intervento, evidenziando il dolore e lo shock dell'intera comunità per la perdita improvvisa di Arianna, definita come parte integrante della famiglia.