Gli equipaggi della squadra volanti della questura, insieme alla Digos, alla squadra mobile e al personale specialistico di supporto della polizia, sono intervenuti intorno alle 11:30 di giovedì 7 dicembre nelle vicinanze della base americana Pluto a Longare ( Vicenza ), dove gli addetti alla vigilanza avevano segnalato il sorvolo a bassa altezza di una mongolfiera .

Non si trattava però di pericolosi attentatori, ma di 7 turisti austriaci , partiti da Innsbruck e rimasti appiedati dall'assenza di gas nell'aerostato. L'allarme è subito cessato.

I turisti, sui quali gli agenti hanno comunque svolto i necessari controlli, hanno spiegato che si trovavano in viaggio da circa un'ora, per ammirare dall'alto i Colli Berici e la città di Vicenza, ma erano stati costretti ad una manovra di emergenza , dopo essersi accorti di essere ormai con pochissimo gas, trovandosi inoltre in una situazione di assenza di vento. Così erano atterrati, a loro insaputa, nei pressi della base militare statunitense.

I sette sono stati accompagnati comunque in Questura per l'identificazione e l'acquisizione delle impronte digitali al fine delle verifiche con l'Interpol e le banche dati specialistiche. Non essendo emersa alcuna pericolosità o altre situazioni controindicate, il gruppo di austriaci ha avuto la possibilità di rifornire di carburante la mongolfiera e ripartire per tornare a Innsbruck.